DSE通識政治題回歸　問特首不可是政黨成員意見

中學文憑試通識科今日(3日)開考，「消失」了兩年的政治題目回歸，問及有關立法會組成的兩個特徵，以及行政長官不可以是政黨成員的規定，有助及妨礙管治香港職務的論據。



通識卷一設有三題必答題，其中一題與立法會相關，這條題目的其中一個分題要求考生描述立法會組成的兩個主要特徵，另一個分題就提到「按照《行政長官選舉條例》，香港特首不可以是任何政黨的成員。」參考提供資料及就考生所知，說明這規定可能有助或妨礙管治香港職務，並各提出一個論據。 至於另外兩條題目則涉及塑膠廢物及中國的孔子學院。



應屆考生陳同學及何同學均表示有就政治題做準備。陳同學指本身熟悉時事，故對答題有信心，而他認為卷一難度適中，相較歷屆試題亦非最難，因只有一題需要考生「就你所知」提供個人觀點，其他都是參考資料作答。



至於卷二的三個選答題則涉及罕見病、文物保育和韓國流行文化。何同學和陳同學均選擇韓國流行文化作答，指題目涉及個人成長及全球化，自己比較熟悉。陳同學更認為第三題問題直接，相信很多考生會答。何同學又指今年通識科考卷「貼地」，考生易掌握。



李求恩紀念中學的通識科科主任徐曉琦表示，卷一的三條必答題涉及趨勢和變化，考核考生在三年來對時事的熟悉程度，但政治題涉及立法會分布，學生已有一定認識，而且有不少資料供考生參考作答，故不算難。卷二選答題程度亦淺，認為考生應同樣容易考得合格；若能展現思考能力，「寫得多，提到關鍵詞」，並有相關例子支持，相信可考得較佳成績。