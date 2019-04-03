政Whats噏：廖振新致電指建議冇可能　議員轟似被摑2巴

不時都有議員公開點名鬧問責官員冇影，甚少聯絡議員做游說，今日(3日)再有一名副局長被狠批破壞行政立法關係，致電議員唔係做游說，係通知議員嘅建議冇可能做到。邊個講得咁坦白？據了解係發展局副局長廖振新！



立法會人事編制小組委員會今早開會討論，喺土木工程拓展署、規劃署、地政總署、政府產業署開設多個常額或編外職位，其中規劃署就要開位負責統籌規劃工作。民主派議員區諾軒發言時慨嘆有啲嘢不吐不快，提及上次會議向政府提及多項港島區規劃問題，會後竟收到問責官員電話，話佢建議喺鴨脷州一幅用地做政府設施，當局係唔會考慮兼一定攞去私人賣地喎。



區諾軒反問，乜官員係咁樣同議員溝通㗎咩？佢覺得咁做好無恥、好過分，唔係來電游說支持項目，感覺好似先摑議員兩巴掌，叫議員唔好講嘢咁。會後問及係邊位官員時，佢就話唔方便透露，但引述當天該名官員來電時，話因為私樓數量不足，跑唔夠數，總之有關用地就一定會發展，唔會做其他政府設施，稍後會提供書面回覆。



佢就話該幅地本來係一個垃圾站，同居民溝通過認為可以做「綠在南區」項目，反正呢類政府政策點都要搵地做，依家議員搵埋地、同地區溝通埋，提出建議後政府都賴理，寧願插針起樓都唔肯聽地區意見，形容自己收電話時感覺係畀人冚咗兩巴，怒斥涉事官員做法係破壞行政立法關係。