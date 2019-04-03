律政司指逃犯條例有多重把關　非特首一人話事

政府今日(3日)就修訂《逃犯條例》提交立法會首讀，律政司表示，修訂逃犯條例仍有多重把關，不是單靠任何一個人或機構就可以完成移交逃犯程序，「唔係行政長官一個人話事」。



律政司解釋，由香港以外地方向港府提出移交逃犯申請後，律政司先要研究申請方提交的資料，再交由行政長官決定是否啟動程序，其後須向法庭陳述理據，期間涉事人有權在法庭提出主張及聘用律師，法庭於聽取雙方陳詞才作出命令，過去亦有個案是被法庭裁定不能移交，最後再予行政長官簽署移交令。



律政司強調，修訂逃犯條例列明程序必須符合「雙重犯案保障」，即疑犯干犯的罪行在申請地為刑事罪行，若在港不屬刑事罪，便不符合有關規定。此外，律政司重申不會移交政治犯，即使表面是其他罪行，但實質是基於政治、宗教或種族的罪行，香港均不會作出移交。



大律師兼立法會議員楊岳橋指，律政司的解釋未能回應法律界疑慮，指其他地區若有意引渡逃犯，將不會引用在港不屬刑事罪的罪行來提出引渡，而法庭難以從技術上判定是否屬政治犯。他又指目前仍未知悉行政長官將採用甚麼標準來決定引渡與否，因這可因人而異，令公眾無法清晰監督。