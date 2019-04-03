議員質疑內地司法　政府反駁詆毀唱衰制度

政府今日(3日)將會把有關移交逃犯的相關修例，提交到立法會首讀，相關修例建議涉及經由法庭審議。立法會議員朱凱廸早上在立法會特首質詢時間提到，有關修例涉特首決定是否移交逃犯，問及特首林鄭月娥如何評價內地司法制度。



林鄭回應指，香港引以為傲的是獨立的司法制度及法庭，任何議員詆毀香港司法制度，認為香港無司法獨立，或認為香港司法獨立是廢話，是辜負香港市民，更直言：「應該撫心自問，時常詆毀、唱衰香港制度，係咪符合......」但有關回應在多名議員指罵下被打斷。



林鄭在會上又指，每個司法區域都有其獨特制度及安排，完全不適合由香港政府官員去評價，「河水不犯井水，井水亦不犯河水」。



立法會議員尹兆堅就問及回歸前要穩定人心，內地提出一國兩制、高度自治、「河水不犯井水」等承諾，內地與香港沒有訂立移交逃犯協議，是刻意安排，並非漏洞，台灣當局又表明不會接受港府提出的移交逃犯安排，批評林鄭：「點解你要做吳三桂主動破壞一國兩制，主動引河水嚟犯井水呢？」



林鄭重申，修例是為了處理港人涉在台殺人後返港，現時香港法律處理移交逃犯有漏洞，受地理限制，在個案移交上不可行，今次修訂是希望堵塞漏洞，讓香港不會成為逃犯天堂。