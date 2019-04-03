瑪嘉烈放射師染麻疹　病人憂如沙士大爆發

在瑪嘉烈醫院工作的23歲放射師感染麻疹，為首宗醫護人員確診個案。病人陳女士今(3日)對有醫護人員感染麻疹感到愕然，她以為麻疹只在機場活躍，沒想到連醫護人員都中招。她憂慮若麻疹個案持續上升，「有機會好似沙士咁」，曾任護士的她坦言當年沙士時自己仍擔當前線崗位，每天戴着口罩工作。陳又指，自己小時候應未打夠兩劑麻疹疫苗，但不擔心染病，認為生死有命，在疫苗短缺情況下，「留番畀啲後生打啦！」



病人葉女士亦稱，原定復活節到台灣旅遊，但觀察到鄰近地區爆發麻疹嚴重，決定取消行程留在家中。她認為，飛機是感染麻疹高危地方，覺得「咁多人坐埋喺咁細嘅飛機入面」。雖然麻疹持續爆發，但現時不少港人在小時候都已注射麻疹疫苗，自己年紀大會多留在家中，指疫苗應留給有需要的人。



患有食道癌的朱先生擔心，麻疹會像當年沙士般大爆發，因為麻疹來自越南等地，不少感染麻疹的人都有機會乘搭飛機，易散播至其他國家。他坦言自己體弱多病，害怕受感染，亦擔心確診的放射師所接觸過的地方，自己都容易接觸，希望醫管局詳細公布該名放射師的姓名、身份等，讓公眾備悉。他批評政府應對麻疹不力，應在每區派醫護人員到區內打針，令人人有針打。