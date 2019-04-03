人證物證都有點解唔告黎智英　鄭若驊無回應

律政司司長鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英」，一直備受外界質疑。鄭若驊今日(3日)離開立法會期間，被問到「點解唔告黎智英，人證物證都有，係咪有選擇性」，鄭沒有回應就離去。



立法會議員何啟明認為，律政司對是否檢控黎智英避而不談，削弱市民對香港司法制度的信心，黎涉刑恐東方報業集團男記者，影響新聞自由，應盡快檢控，東方報業集團及該名受害人已多次去信律政司，要求交代事件，而申訴專員亦認同，但律政司至今仍未交代，對有關事件避而不談，讓公眾有感覺是「夠惡政府就唔敢告」，對香港司法制度有影響。



議員葛珮帆指，律政司至今未有交代是否就佔中案起訴黎智英，自己亦曾在立法會內追問多次，黎智英亦涉及刑恐東方報業集團男記者案，律政司雖指不會評論個別事件，但有關案件影響香港言論自由，已拖延多時，律政司應盡快交代。



律政司多次「放生」壹傳媒黎智英捱轟，包括黎涉及「黑金」秘捐案、違法佔中案。至於黎智英於前年6月4日涉刑恐東方報業集團男記者案，當時黎突向在場進行正常採訪的東方男記者，以「Ｘ你老母Ｘ」、「我實會搵人搞Ｘ你」、「我影Ｘ咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相有片，證據確鑿，事隔近22個月，律政司仍未檢控涉案人士，引起社會強烈質疑批評。



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