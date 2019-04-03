黃之鋒佔旺刑事藐視法庭案上訴　官聽陳詞後押後判決

香港眾志秘書長黃之鋒於2014年違法佔領行動爆發期間，與其他示威人士阻礙執達吏清理旺角彌敦道佔領現場，律政司事後對多名示威者控以刑事藐視法庭罪，被告之一的黃之鋒認罪後，於去年1月在高院被判監3個月，並需即時收監。黃其後向上訴庭申請提上訴，上訴庭今日(3日)審理，法官在聽取陳詞後決定押後判決，期間黃可以繼續保釋外出。



律政司在庭上報告指，黃之鋒沒有嚴格遵守其中一項保釋條例，即須於每星期一晚上6時至9時期間到香港仔警署報到，但他有時未有在指定時間報到，有時甚至會遲數天才到警署，法庭隨即提醒他必須要遵守所有保釋條件。



代表黃之鋒的資深大律師駱應淦向上訴庭陳詞指，原審法官在判處黃之鋒監禁時，並無考慮到他事發時年僅18歲，而年紀輕是法庭判刑時必須要考慮的因素。駱又指，黃既非佔領的籌辦人，在該活動中並非領導方式，他當時只是拿着咪向執達吏及執行清場令的人士問問題，態度亦非特別惡劣。而他自己在誓章中亦曾表示，他當時只是提出其他示威者的質疑，他是為滿足示威者才會向執達吏發問。



駱質疑，同案黃浩銘沒有認罪，態度比黃之鋒更激烈，且年紀較黃之鋒大8年，但他的判刑跟黃之鋒一樣，故並不合理。駱強調，法庭應該根據黃之鋒當時的行為判刑，而非因他為社會運動活躍人士的身份。



而代表律政司司長的資深大律師陳政龍就反駁，黃之鋒雖然非該佔領活動的籌劃，但於在場人士對抗及阻礙執達吏等人的行動上，必定是處於領導位置，當日他透過揚聲器對執達吏等人提出質疑，牽動了在場人士的敵對情緒，他跟黃浩銘一同行動，刑責理應一樣。陳續指，本案重點在於影響法治，有人無視甚至挑戰法庭命令，法庭必須判處監禁式刑罰，而法庭亦必須考慮，佔領行動對於市民日常生活的影響。