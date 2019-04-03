新移民被指爭用公院資源　醫管局稱無相關數據

有意見指摘新移民造成公營醫療系統「爆煲」。醫學界立法會議員陳沛然今日(3日)向政府提問，由2013至2018年間，有幾多身份證「R」和「M」字頭的新來港定居人士使用各種公立醫院服務。惟醫院管理局表示不能按身份證英文字頭提供統計。



陳指，由2000年12月28日至2011年7月31日期間，以及自2011年8月起簽發的香港身份證號碼，分別以「R」及「M」字開首，而該等人士當中大部分是新來港定居人士。因此他向政府查詢，於2013至2018年期間，公立醫院有幾多「R」和「M」人士確診患癌的新症總數，以及接受診治的新、舊症總數。惟醫管局解釋，該局向病人收集的個人資料僅用於醫護或一般相關用途，故未能提供按病人身份證號碼英文字頭劃分的統計數字。政府補充，統計處每2至3年都會更新人口推算數字，包括新來港人士的人口，以便政府制訂各項政策，包括醫療政策時，有共同參考的數據。



陳又問到，會否參考其他國家做法，規定申請來港居留者必須通過指定的身體檢查，包括確定無患肺癆、嚴重疾病或傳染病。衞生署表示現時的《預防及控制疾病條例》是行之有效的防控方法，故目前無需要採取其他措施，包括規定來港定居人士必須通過體檢。