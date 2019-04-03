培訓青年投身護老業觸礁　招收千人逾4成跳船

為吸引青年人投身護老業，社會福利署2015年推出青年護理服務啟航計劃，勞工及福利局局長羅致光書面回覆議員表示，截至去年12月底，啟航計劃的營辦機構合共招收了1018名學員，其中314名學員已畢業，仍有287仍在計劃內，有417人已離開計劃，即約41%學員中途離開計劃，他指政府將下調工時，以增加計劃吸引力。



羅續指，在2019至2020年度，營辦機構會繼續因應各自的課程安排招收學員，預計提供額外200個培訓名額。他又指，政府會繼續在2020至2021年度起的5年內合共提供1200個啟航計劃培訓名額，並優化現行計劃，包括擴闊計劃對象年齡、下調學員每周工作時數，讓學員可更有效地兼顧進修課程、及上調學員薪酬等，以吸引更多青年人投身安老及康復護理服務。



他稱過去2年由僱員再培訓局及職業訓練局分別開辦29個及9個課程，其中再培訓局的護理員基礎證書及保健員證書課程，收生不似預期，護理員課程預計收生1220人次，實際收生僅63%，有770人報讀，而畢業人次更低，僅680人；而保健員預計收1790人次，實際收生1340人次，僅74%，畢業人次則1160人次。



至於輸入外勞方面，羅指在2018年，安老服務業僱主透過補充勞工計劃獲批輸入1409名護理員，而2017年則獲批1510名護理員，相關職位的每月工資中位數為1.3萬港元。