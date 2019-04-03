錘劫珠寶店掠2186萬鑽飾　兩哥國漢囚5年4月

兩名哥倫比亞漢去年3月連同另一名同黨於中環以鐵錘扑爆一間珠寶店的櫥窗，並劫去19件包括鑽戒、耳環及鑽石頸鏈等共值2186萬港元的首飾。警方其後在現場搜捕，成功拘捕一名哥倫比亞漢，起回當中1237萬多港元的首飾，其後在深圳灣亦拘捕另一名哥漢。該兩名哥漢早前於裁判法院各承認一項盜竊及一項刑事毀壞罪，今(3日)被押解往高院進行求情，各被判監5年4個月。



法官指本案有加刑因素，指案件是3人共同犯案，且早有周詳計劃犯案，案中有部分首飾未能尋回，店東共損失約950萬港元。他們使用的鐵錘亦可令人嚴重受傷，且確令店員受驚。法官指，雖然技術上他們是干犯了盜竊罪，但其實與搶劫罪分別不大，如有人反抗相信他們會使用武力。



法官指本案為嚴重案件，動搖香港公共安全。雖然首被告Gonzalez Arias Eduin的律師指被告最初來港是想轉往內地尋找生意機會，但在香港看到YouTube見有人在香港行劫，3人才生行劫念頭，惟法官表明不接納，並指正如案情顯示3人早在哥倫比亞已有計劃在港行劫，故並非偶然犯案。最終法官決定判處2人均監禁5年4個月。



兩名被告分別為Gonzalez Arias Eduin(39歲，油漆工人)及Riveros Garay Luis Alfredo(45歲，油漆工人)2人同為哥倫比亞人。案情指2人於去年3月15日來港，並於3月26日早上約11時聯同另一名同黨於中環威靈頓街一珠寶店外，用鐵錘打爆店舖櫥窗，並拿走內裏的珠寶。有店員曾出外察看，但其中一名劫匪揮手叫他返回店舖。眾匪離開後警方到場，經點算共損失14枚鑽石戒指、4對耳環及一條鑽石頸鏈，合共2186萬多港元。



警方於同日在案發現場附近找到首被告Gonzalez，並在他身上起回10件合共值1237萬多港元的首飾。警方同日於深圳灣邊境管制站發現次被告Riveros，他表示因驚慌想到廣州找朋友。