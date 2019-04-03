入境處5年遣返9137假難民　擬縮交表時限加快處理

假難民多年來濫用免遣返聲請機制拖延留港。入境處在2014至去年的5年間共遣返9137名聲請人，當中4593人聲請被拒，其餘為撤回聲請或聲請無法跟進的人。單在去年，入境處已遣返1859名聲請被拒的人，較前年大增39%，更較2016年大增1.9倍，而被遣者最多是越南籍，5年間共1151名聲請被拒越南人被遣返，單在去年已有780人，較前年增加1.6倍，更較2016年大增17.6倍。



其餘被遣返的聲請被拒人士，主要國籍依次為印度、巴基斯坦、印尼及孟加拉，5年分別有847、816、550及341人被遣返。保安局書面回覆立法會議員吳永嘉提問時指，截至去年底，入境處須按統一審核機制處理的聲請，涉及逾2.2萬名聲請人，當中約4成已被遣返。



至於設立收容中心或禁閉營，保安局指涉及法律、基建及人手等事宜，政府一直積極考慮所有合法、可行和有效做法，有關建議問題複雜，須審慎及全面研究。當局正研究修例，確保入境處在審核及遣返程序中的不同階段，均能合法及合理羈留聲請人。



政府較早時已提出會修訂《入境條例》，堵塞現有漏洞，目標是在今年上半年向立法會提交條例草案。其中一項建議是將提交聲請表格的法定時限縮短，當局指如落實，預計入境處處理每宗聲請平均時間可由約10周減至最快約5周。



當局指目前新聲請及非法入境者數目已比高峰期減少8成，入境處亦已基本完成審核曾積壓過萬宗的聲請，等候上訴個案亦開始逐步回落，最快2年內陸續完成。去年持行街紙非華裔人士(絕大部分為聲請人)因刑事罪行被捕人數為1150人，較前年減約25.4%。