議員倡00年前入職公僕延長退休　羅智光憂人力錯配

立法會議員葛珮帆關注紀律部隊人員薪酬待遇問題，指警察以外的其他紀律部隊是用同一薪級表，但不同部隊的員佐級頂薪點和起薪點均有不同，質疑政府當局如何衡量部隊的薪級點，甚至會否考慮劃一入職薪酬。公務員事務局局長羅智光今午(3日)在立法會上回應時指，公務員各職級的薪酬結構和條件是經歷多年演變而成，並指紀律人員薪俸及服務條件常務委員會(紀常會)，和首長級薪俸及服務條件常務委員會(首常會)會進行職系架構檢討。



議員何啟明指出，只有2000年後入職的公務員才能選擇延長退休年齡，但只涉及23%人士，而且需要經部門審批才能延長，關注當局會否考慮讓2000年前入職的公務員延長退休年齡。而議員鄭松泰則關注公務員退休金事宜，指當局會否修例，如公務員在任時犯罪，但於退休後才被定罪，會追討相關退休金和長俸。



羅智光回應指，於2015年後入職的公務員，其服務年期已延長至65歲，如2000年前入職的公務員也能選擇延遲退休年齡，擔心會引致人力資源錯配、晉升問題和健康更替問題等，因此會因應部門運作需要而作彈性處理。他又指，適用於紀律部隊的薪級表與其他公務員薪級表的對比關係，並非能透過簡單公式計算，認為單以紀律部隊薪級表與文職人員薪級表內的薪級表作比較是不全面。