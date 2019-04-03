每日一片：紅燈橫過馬路捱撞　惡女雨傘敲車還擊

紅燈不能過馬路是常識吧！日前Facebook專頁「OpenCar」上載了一段車cam片，影片拍得一名拿着長傘的女子紅燈時橫過馬路，結果遭到轉彎駛來的私家車撞到，女子不忿之下，臨走前拿起長傘用力敲打私家車。



據影片可見，事發於昨日（2日）上午11時許，一輛私家車在新蒲崗彩虹道的交通燈前等候，燈號轉為綠燈時立即右轉，打算駛入大有街。但前方行人過路處，一名白衣女子在行人過路交通燈轉為紅燈時，仍然橫過馬路。涉事私家車不知道是未有為意還是閃避不及，一下子撞了上去。被撞女子呆了一呆，幾秒後才反應過來，立即停下，拿起長傘狠狠敲打私家車的車身，連續打了三下洩憤，一下比一下重手，臨走前更疑踢了私家車一腳，導致車身搖晃了一下，及發出「砰」一聲。



其後網民在留言中討論事件，有人認為該名橫過馬路的女子不對：「條女咁樣過馬路，遲早畀人收Ｘ」、「司機有唔啱，但唔知點解現在愈嚟愈多人亂過馬路」。但亦有人認為涉事司機責任更大：「條女係唔啱，都唔使硬隊埋去，趕住攞車手獎？」「好明顯特登撞啦，條女可以告個司機」。有網民則替司機的行為解釋：「轉彎嗰陣真係有啲位係有盲點，睇都睇唔到」。