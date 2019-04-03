去年近5000宗非港人拖欠醫療費　議員倡拒絕入境

香港醫療系統不勝負荷，並不時出現拖欠費用情況，醫院管理局上月更入稟追討內地婦人逾600萬港元欠款。根據當局提供的數字顯示，截至去年3月底，有近5000宗涉及非符合資格人士拖欠醫療費用的個案，最大筆拖欠費用高達470萬港元。有議員提出限制拖欠醫療費用的境外人士入境等做法。



翻查資料，以2013/14起5個年度，公立醫院非香港居民撇帳總額逾2.3億港元。根據當局提供的最新數字，截至去年3月底，最大筆拖欠費用為470萬港元，平均拖欠費用為14,500港元，最高拖欠日數為765天，平均拖欠日數為107天，至於最大筆撇帳金額為170萬港元，平均撇帳金額為7700港元。



立法會議員范國威今日(3日)提出口頭質詢，關注非符合資格人士使用公營醫療服務情況。他批評醫管局措施成效不彰，認為需要參考其他國家做法，例如增加入院時按金、限制拖欠醫療費用的境外人士入境或發放簽證等。



議員郭家麒直言醫療開支永遠不足，醫管局捉襟見肘，但非符合資格人士卻耗用醫療資源。而議員何君堯則建議醫管局跨境提出民事訴訟索取欠款，認為制度上可行，但視乎政府政策及決心。



食物及衞生局局長陳肇始表示，公營醫療服務一直以香港居民為主要服務對象，確保香港居民優先獲得服務，而非符合資格人士一般只會於緊急情況下獲公營醫療服務，即使未能支付醫療費用，醫管局亦會基於人道立場提供緊急醫療服務。



陳續指，2017/18年度有4837宗涉及非符合資格人士拖欠醫療費用的個案，但合資格人士及其他人士所涉的個案數目有4萬多宗，而過去3年的非符合資格人士撇帳個案中，無身份證明文件人士個案佔50%，其次為18%的海外訪客，而內地訪客及免遣反聲請者各佔12%。



陳強調，醫管局有一系列措施減少非符合資格人士拖欠醫療費用問題，如繳交按金、每三天發放臨時帳單作提醒等。若仍未能收到費用，醫管局或會採取法律行動，如入稟小額錢債審裁處。