運房局指未能估算車位數量　研開放路邊夜間車位

香港泊車位嚴重不足，衍生日趨嚴重的違例泊車問題，警方去年更就違例泊車發出201萬張定額罰款通知書。立法會議員鄭泳舜今日(3日)在立法會大會上提出質詢，指去年2月全港有超過77萬部領牌車輛，而泊車位僅75萬個，質問政府未來3年能夠提供多少泊車位，以及如何鼓勵私營機構興建智能停車場。



運輸及房屋局局長陳帆回覆指，香港土地資源有限，政府難以透過不斷增加泊車位來滿足車輛數目不斷上升的要求，強調政府鼓勵市民乘搭公共交通工具。至於增加車位數目，指政府未來會按一地多用原則，在政府的設施、休憩用地等建議公眾停車場，並鼓勵私營機構增加停車場，研究開放路邊夜間車位，以及推行多個智能停車場先導計劃等，因此運輸署未能對未來車位數量作出準確估算。



航運交通界議員易志明指出，早前青衣、荃灣醞釀小巴罷駛，原因乃出於欠缺車位而造成違泊，警方就此大量「抄牌」，直言是局方政策失誤，卻導致前線司機受困擾，質問政府可否就此情況不執法。陳帆回應稱需要從中作出平衡，若晚上某些非繁忙路段，而且屬慢線和安全，將不會「抄牌」，強調不可泊在行人路上。



議員容海恩稱，車位不足導致交通擠塞，問及政府有否覓地興建地下大型停車場，推行泊車轉乘，方便市民先駕車、後轉乘交通工具。陳帆稱正致力在多區興建多層停車場，當中包括地面和地底停車場，至於地點則需視乎不同地區的道路網絡和泊車需求而定；至於泊車轉乘，政府亦已有一定數據參考，可考慮推行更多。