3男村屋種大麻　次被告家藏70萬現金存款達770萬

三名男子涉將村屋闢作大麻種植場，今(3日)於高等法院分別承認栽植大麻、販毒及洗黑錢共12項控罪，法官押後至明天(4日)判刑。據各人承認案情指，他們於沙頭角、打鼓嶺及八鄉共4個村屋設置大麻種植場，警方起出逾1600株大麻草，估計每年可生產巿值逾1700萬港元的大麻。



三被告依次是胞弟蘇劍怡(44歲)、其胞兄蘇劍龍(53歲)和歐陽偉文(24歲)。律師求情時指，次被告一次工作時受傷，之後一直受背傷及失眠困擾，之後有朋友介紹大麻可以紓緩他的不適，他試用後確感到功效。因好奇及節省開支，他於2009年開始從網上學習種植大麻方法，並從網上買來種子工具試種，初時只供自用。之後他愈有心得愈種愈多，便開始種來販賣，並邀胞弟參與。



而第三被告求情則指，他為家中經濟支柱，事發時他已失業半年，當時他在酒吧認識到「大佬」，對方僱用他「照顧」大麻種植場，他按「大佬」指示設置種植器材，全照「大佬」指示行事，他的角色就如步兵，並非主腦人物。



案情指，警方於2017年4月7日採取行動，搗獲4個大麻種植場，三名被告當場被捕，分別承認參與種植大麻。次被告並承認以每磅約2.5萬港元的價錢出售，顧客主要是朋友及在酒吧認識的人。而在他承認的4項洗黑錢罪名中，警方在他的家中櫃桶、灶底及洗手盆底等地方，起出共逾70萬港元現金，而期間他的多個戶口的提存金額亦達770多萬港元，相信全屬販運大麻的得益。