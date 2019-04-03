少女疑被染毒癮舅父非禮　兄聞言稱「吸毒啲人係咁」

曾經入住「兒童之家」的15歲少女，母親及舅父均染有毒癮，前年11月少女與舅父傾訴家事時，疑遭舅父推落床隔着衣服摸胸撩陰非禮。涉事29歲舅父否認一項非禮罪，今(3日)在九龍城法院受審。



報稱無業的29歲男被告被控於2017年11月，在他於鑽石山的居屋單位住所內非禮女事主X。被告於去年4月6日在家中被捕，警誡下他說：「我梗係無做過」。控方庭上播放X與警方的錄影口供，X在片段中透露她當時就讀中三，她稱被告為「細舅父」。她指母親及被告都有吸食冰毒習慣，她曾入住兒童之家，但2015年起由外婆接回家，與外婆及另一舅父同住，被告則住在他們同一幢大廈較低樓層的一個單位。



X憶述，事發於前年11月某個周六周日的下午約5時，當日她按外婆吩咐，到被告住所照顧兩歲的表妹(即被告的女兒)，當日工人放假，舅母返工不在家。她哄表妹入睡後，便走入被告睡房傾談家事，入房後她見被告正在吸毒，被告叫她食一些由糖紙包裹的毒品，但她拒絕。



X指被告房間不大，她只能坐在被告睡床上，當時她穿短褲盤腿而坐，被告一直望住她，似乎對她有「幻想」。她本已收斂將雙腿伸直，被告突然掃她的小腿，不斷吻她的頸、臉和嘴，將她推落床隔着衣服摸她的胸、大腿內側及私處，她曾推開被告，但她愈反抗，被告更大力。



她哭喊着叫被告「唔好整我」，被告無理會，她掌摑被告一巴，被告才醒一醒，被告自言自語地問「我做咗啲乜？」及後她收到外婆來電，即時離開，事後她曾向兄長透露事件，但兄長只回應：「吸毒啲人係咁㗎啦」，之後便無再追問詳情。後來她向男友的母親透露事件，輾轉之下她被轉介社工跟進，警方因此介入調查。



辯方指被告事發時並無吸毒，又質疑X在被告睡房見到的樽及長飲管，可能是用作飲可樂或牛奶，而非吸毒器具。但X堅稱擺放在被告睡房的是冰壺，因她見過母親用類似的器具吸毒，她從學校教育也知道那是冰壺。辯方指X因行為偏差才與家人關係差，她怕男友知道其行為問題，因此在男友母親面前杜撰遭被告非禮的事，來解釋與家人關係差的因由。



X稱男友母親是「信得過、交到心」的人，稱呼對方為「契媽」，因此選擇向「契媽」投訴遭非禮的事。X稱沒告知外婆，本來也不想報警，原因是外婆年紀大，「唔想搞到件事咁大」、「話晒細舅父都係屋企人」，她覺得在家人面前難於啟齒，只是事件無意中被社署社工發現，才被迫報警收場。