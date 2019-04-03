政黨覆核鄭若驊拒告梁振英決定　官先處理訴訟許可申請

前特首梁振英涉在任內收取澳洲企業UGL 5000萬港元事件，律政司司長鄭若驊早前決定不對梁提出刑事檢控，引起各界批評。政黨成員曾健成其後申請司法覆核，質疑鄭若驊不就UGL事件向梁振英及周浩鼎提出檢控，案件今日(3日)在原訟庭提訊。法官原本在入稟翌日頒下指示，將訴訟許可申請及正式司法覆核聆訊合併。不過今日法官就應律政司一方要求將之分開，先就是否批訴訟許可作決定。



律政司的代表大律師表示，律政司一方認為根據《基本法》第63條，律政司的刑事檢察工作不受任何干涉，因此曾的覆核其實欠缺法律基礎。如法庭將許可申請和正式覆核合併，律政司就會以此理由申請剔除案件。另外，如果直接聽取正式覆核，律政司就必須向法庭提交證據，闡釋其決定的原因，這樣會無必要地暴露律政司作決定的程序，細節曝光也會令當事人受到公審，承受不必要損害。



曾健成一方就回應表示，這宗刑事調查衍生出來的爭議已拖延一段長時間，就算對當時人而言，盡快解決也符合他的利益。其大律師亦指，單純爭拗是否批訴訟許可，一樣會觸及律政司決定理據是否足夠的問題，而律政司亦大可選擇不呈交證供。此外大律師亦指，案件會否令人尷尬，並不是法庭應考慮的因素。曾因此反對將許可申請與正式覆核分開。



法官聽取雙方陳詞後，決定將兩者分開。他指以本案而言，必須開庭才能決定是否批出許可，是否同時審理正式覆核，主要考慮因素是效率問題。不過因律政司表明若合併審理便會申請剔除案件，而剔除申請的性質又與許可申請類似，因此法官決定將許可申請分開。另外法官表明，他不接納律政司一方提出，指合併審理會導致當事人被公審的論點。



法官最後頒令，要律政司在28日內呈交誓章，闡述反對批出許可的理據，然後曾健成有28日入誓章回應。另外，「長洲覆核王」郭卓堅在曾入稟前，已就同一事件申請司法覆核。法庭會安排同時聽取郭案與曾案的許可申請，暫時預計聆訊可在一日內完成。