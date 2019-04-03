政府下半年拍賣5G頻譜　議員批處理失策憂再延誤

政府去年底公布準備於今年中拍賣5G頻譜，但至今仍未向立法會提交文件，交代拍賣安排、修例時間表等。多名立法會議員今午(3日)在立法會上，批評政府至今仍未提交文件，質疑是否有足夠時間於今個立法年度內通過修例。署理商務及經濟發展局局長陳百里表示，當局於3月份仍收取業界意見，將爭取於5月份在事務委員會上討論，並於今個立法年度內修例，於今年下半年進行頻譜拍賣的工作。



資訊科技界立法會議員莫乃光表示，業界原定計劃7、8月會進行頻譜拍賣，現時政府卻指下半年才拍賣。他指出，過去政府在拍賣頻譜前7個月已向立法會交代拍賣安排，批評政府今次處理失策，擔心會再有延誤工作。



議員謝偉俊表示，政府雖介紹多種措施，但相比過去3G、4G年代，為何是次籌組拍賣5G頻譜的時間會有延遲情況，並質疑籌組時間會否有縮短。



陳百里續指，3.3、4.9吉赫頻帶的頻譜，將於拍賣完成後隨即使用，而3.5吉赫頻帶的頻譜將於明年4月後使用。他表示，當局於今年3月推出先導計劃，主動開放合適政府場所讓流動營辦商安裝基站。他又指，通訊局在大埔和赤柱設立3.5吉赫頻帶的限制區，避免影響衞星地球站服務，並研究是否在限制區內建立基站。