議員批政府物業空置率高堅離地　劉怡翔死撐無囤地

香港土地資源緊張，惟政府物業空置情況屢見不鮮，例如前旺角街市關閉後一直只作儲物用途。財經事務及庫務局局長劉怡翔今(3日)接受議員質詢時表示，會確保政府物業善用，若物業超出部門需要時，會按機制將物業騰空予其他部門、以商業出租或開放予非政府機構以供公眾使用。



議員柯創盛批評政府「堅離地」，認為目前有26個不同部門、超過100平方米的土地空置逾十年，政府如同「大嘥鬼」是難以接受，最核心問題是部門生人霸死地、死霸爛霸但部門間協調失衡，導致空置問題未能解決。



議員盧偉國批評，政府計劃引入一手樓空置稅，但面對政府閒置多年的物業卻如同若無其事。議員劉國勳則指出，政府計劃花200億港元購買物業作社福設施，認為應先考慮政府空置物業。



劉怡翔表示，政府並沒有「離地」或吝嗇空置政府土地，重申政府處理沒需要物業時，已盡量推出項目供社福機構，但無奈地方或設施遙遠，當局只能提供資訊作鼓勵，現時亦有10億港元基金助社福機構使用有關土地。



而過往有政府物業空置多年如前旺角街市，因為期間有司法覆核案件，政府已於司法程序結束後將有關項目放進19/20年賣地計劃中，強調政府沒有囤積土地的計劃，並已經於可行情況下將土地騰空、調配或賣地。