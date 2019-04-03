40%家長讓幼兒日看1小時電子屏幕　視光師憂損發育

不少家長將手機或平板電腦當成幼兒的電子奶嘴，有調查發現，近40%家長讓幼兒每日看電子屏幕1小時或以上，更有7%家長讓幼兒使用長達3小時或以上，主要供子女消磨時間。團體建議母嬰健康院護士加強宣傳幼兒護眼訊息，政府亦應開設結合教育及照顧的幼兒中心，提供多元化服務。



團體上月訪問300名育有5歲以下子女的家長，約40%家長不知道衞生署建議幼兒使用電子屏幕應限制在1小時內，及睡前1小時不應使用。調查指70%家長會帶兒童到遊樂場或兒童遊戲室，減低幼兒用電子屏幕的時間，一半家長表示會以身作則，減用屏幕時間。



有家長向團體反映，3歲女兒在祖父母家居住，家中電視長開，女兒又常看網上短片，用餐時間由半小時增至1.5小時，專注力愈來愈差。註冊視光師苗延泰指，5歲以下幼兒仍處於發育時期，眼睛結構組織未成熟，若每日花多於1小時在電子屏幕，眼睛長期集中在強烈光線上會影響眼睛發育，造成近視和散光等問題。註冊心理學家程衞強提醒家長，小孩長時間用電子產品易沉迷虛擬世界，容易情緒不安，不懂與人溝通。