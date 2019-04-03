《逃犯條例》修訂啟動遲　司法覆核或阻引渡

港府就修訂《逃犯條例》提交立法會首讀及二讀，但修例程序尚未開始已遭到司法覆核挑戰。東方報業集團旗下《on.cc東網》特備節目《逃犯條例修訂爭議不斷》，邀請了身兼律師的立法會議員周浩鼎擔任嘉賓，為大家分析一下司法覆核案會否影響立法會修例進程，以及會否為修例後的引渡機制帶來漏洞，令罪犯有機可乘。



被澳門法院裁定行賄及洗黑錢罪成的華人置業前主席劉鑾雄，本周一(1日)透過律師向高等法院尋求司法覆核申請許可，要求法庭頒發聲明確認港府就《逃犯條例》的相關修訂並無追溯力。周浩鼎在節目中指出，涉及修例的法案委員會仍未組成，「(修例)連實物都未有」，他相信法庭不會在現階段下判斷，更遑論去煞停審議修例，所以他相信司法覆核不會影響立法會的修例進度。



但周浩鼎表示，倘若《逃犯條例》完成修訂立法程序後，但相關司法覆核仍未完結的話，確實會令引渡安排產生漏洞，舉例指假如被引渡者同樣以提出司法覆核，或者以修訂後的法例仍有司法覆核案進行中為由，令被引渡者有機會拖延引渡安排。



周浩鼎又指出，在法例通過後，如果此宗或類似的司法覆核官司仍審理中，呈請人有權向法院申請禁制令，禁止政府執行相關法例，但他相信，法庭對批出禁制令態度會較慎重。他舉例指去年亦有人就高鐵「一地兩檢」安排申請司法覆核和禁制令，但被法庭「一腳踢走」，原因是法庭平衡了批出禁制令對社會所造成的影響。



近年多項爭議政策均遭人司法覆核，周指政府理應在立法上準備多些時間，尤其是涉及要處理司法覆核，現時到四月才啟動修例程序，只能夠說是與時間競賽，以趕及在本立法年度內完成。



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