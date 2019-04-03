逃犯條例首讀　泛民濫提規程點人數

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》今日(3日)於立法會進行首讀及二讀，大會甫一進入有關環節，議員郭家麒已提出要求點算法定人數，隨即所有泛民主派議員離開會議廳，而泛民的座位上則展示「撤回惡法」的示威標語。



至於保安局局長李家超發言期間，議員許智峯、郭家麒、譚文豪、區諾軒等曾多次提出規程問題，及要求李就其發言澄清，並多番打斷他發言。區諾軒質疑草案不符合《基本法》及台灣立場和意願，市民擔心只要內地法院有表證便會批准移交，令本地法院未能把關。許智峯認為已有市民提出司法覆核，要求政府考慮撤回草案。



李家超表示，草案為處理兩個現實問題，分別是為去年初涉及港人的台灣殺人案，以及堵塞香港刑事事宜協作制度漏洞，而政府考慮一系列因素後決定將草案涵蓋37項罪類，政府有全權決定是否處理移交要求，法院亦會進行聆訊。對於議員於會上提出的質疑，李指會在法案委員會上解釋。



另外，廿多個民間團體今午在政府總部東翼門外集會，抗議政府漠視反對意見，將《逃犯條例》的修訂草案刊憲並提交立法會首讀。集會人士指香港政府修訂條例屬公義假象，團體又指特首難以為市民把關。外資企業亦會因修訂通過而擔心香港前景，導致大批金融從業員失掉飯碗，並打擊香港的國際金融中心地位。