議員倡增舊區地積比　政府指個別地區重建空間不多

香港土地短缺，重建是其中一個增加土地或房屋供應的渠道，但不少新界舊區如荃灣等，很多樓宇樓齡超過50年，更有不少以鹹水興建的樓宇嚴重失修，惟其地積比率已用盡，令該等樓宇欠缺重建潛力，狀況每況愈下。立法會議員陳恒鑌今日(3日)在立法會大會上提出質詢，質問政府有否計劃放寬新界舊區的地積比率，以增加有關用地的重建潛力，同時向市區重建局提供誘因，加快重建步伐。



發展局局長黃偉綸指，屯門、沙田、荃灣等舊區的地積比率一般較市區低，以荃灣為例，2003年規劃署曾檢視是否應將其最高地積比率，由5倍進一步提升，但考慮到交通、基建容量等因素後，認為維持5倍較合適，強調政府不時有檢討地積比率，若規劃上可行將向城市規劃委員會申請。他又指，個別地區可重建空間不多，已就旺角和油麻地進行規劃性研究，尋求更具效益的方法進行地區更新，若可行將推至其他地區，研究將於今年底至明年初完成。



議員麥美娟稱，如何安置市民是重建的困難之一，不少需要安置的市民均屬基層，難以搬遷至其他地區，導致重建需要花大量時間在前期重置工作，質問政府可否增撥資源予市建局作安置之用，並與房委員、房協合作安排重置。黃回應指，重建並非增加樓宇供應的最大因素，長遠而言將需要更多土地。



議員胡志偉認為，舊區重建問題在於牽涉私有產權回收問題，以及運用公權力取奪私有產權時顯示其公眾利益所在，認為政府需讓市建局有更清晰角色，以免市民擔心重建後會興建昂貴的私人物業。黃回應稱，市建局角色是透過重建提供私人市場樓宇，角色並無改變，亦曾調整至可提供資助房屋，未來亦會繼續推行。