解剖報告揭消防總隊目直接死因　數分鐘內可致命

消防總隊目邱少明前年因協助搜救一對行山情侶而墮坡殉職，死因裁判官今日(3日)裁定他死於意外。死因裁判官高偉雄在裁決中接納解剖報告結論，認為死者的直接死因為創傷性頭部受傷，連帶誤吸血液入氣道致死，以其傷勢在數分鐘內已可致命。



裁判官不同意消防處事後調查指，死者因在懸崖邊緣「踏空」導致突然墮坡，認為若依消防處一方說法，死者當時應會垂直雙腳落地，但實情是死者頭部嚴重受傷，因此認為死者較大可能是探路期間，回頭時在懸崖邊緣「失足」墮坡，可能與地面濕滑或支撐物鬆脫有關。



裁判官亦審視過消防處的機制，但認為處方的攀山搜救訓練機制、人手編制等均無不妥。對於死者家屬質疑，搜救人員應用繩索固定身體輔助前行，裁判官認為這並非完全不適合的決定，取決於現場情況作評估。對於家屬質疑救援人員不停向死者施以心外壓，裁判官表示明白這做法或會帶來折磨，但理解救援人員盼有奇迹出現，而搜救人員沒有留待天光才搜救的做法，並非完全不恰當，最終裁定死者死於意外。



死者遺孀和胞姊聽取裁決時傷痛落淚，離開法院時不願回應事件。當被問及會否向消防處進一步追究，胞姊表示暫時沒有、交由遺孀決定。另外，死者遇事時所穿的頭盔和鞋早前被列為證物，由於消防處一方不反對，裁判官批准將頭盔和鞋交予遺孀保存。