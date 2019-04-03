張健華涉非禮　眼醫指視障女憑感覺辨認侵犯者

葵涌私營殘疾人士院舍「康橋之家」前院長張健華，早前遭一名40多歲視障女子指控他在30多年前，涉嫌於學校及夏令營內5度非禮她。張被控5項非禮罪，案件今(3日)於區院續審。辯方傳召眼科醫生趙懿行以專家身份作供，他參考女事主X當年的眼科醫療紀錄後，認為她的視神經嚴重受損，眼壓控制不好，需要藥物控制，有資料顯示X曾停用一種處方藥物一天，眼壓便上升很多，但視力會否因而受影響，則視乎眼壓的讀數。



他認為X當年應可在8吋至1呎以內的距離看到他人的輪廓，包括整體身高、臉形等，舉例指若對方斷手或腳，X也會看到。雖她可看見他人的五官，但難以看見五官的特徵、形狀或面容等。



趙認為視障人士辨認他人時，會以整體感覺進行，包括聲音、形象、動作及態度等，舉例指有病患進入其診症室時，很快認出他，若在街上碰面，則要行近對方表示身份，對方才能認出他。



法官關注到X供稱侵犯她的人之嘴有碰到她，又曾以鬍鬚掃她等，兩人的距離十分近，X能否觀察到對方。趙指一般人在如此近距離不能看清對方的樣子，惟視障人士的感覺有別於一般人，認為這問題很難回答，他相信X當時應憑感覺來觀察。