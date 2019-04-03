非禮智障女　巴裔地盤保安囚2年4個月

有中度智障的妙齡女子在2017年底時從院舍偷走後，闖入油塘一帶的地盤，被該處一名已婚的巴基斯坦裔男保安員發現後，聲稱替她趕走惡狗，卻將她帶往保安室內性侵犯，包括上下其手撫摸外，亦曾以陽具觸碰她的臀部引致痛楚。事後她返回院舍後指着自己嘴巴向職員透露「鬼佬錫我呢度」而揭發事件。男被告Shah Arshad早前承認非禮罪。法官今(3日)於高院判處被告監禁兩年4個月。



法官判刑時坦言考慮此類案件的判刑相當困難。法官指判刑需考慮案件對事主的影響。但事主的創傷報告顯示，案發不久時事主的確情緒低落，但至今其情緒已平復過來並回復正常，且已不太記得案發經過，亦不再怕獨自外出，情況屬正面。



法官指辯方求情時亦曾指被告有年幼子女，其家庭亦受影響，不過法官指被告應在犯案前便要考慮。法官又接納被告是無預謀犯案，且案件不涉違反誠信，而事主叫停時他確有停手。不過法官指仍要保護精神有異的人士，在作出平衡下以監禁3年作量刑起點，由於被告非即時認罪，故只給予5份1減刑，最終判處監禁2年4個月。