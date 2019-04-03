民主派不滿逃犯條例修訂　3項涉工傷決議案無辜受阻

勞工及福利局今日(3日)向立法會動議3項擬議決議案，以調整《僱員補償條例》、《肺塵病條例》及《失聰補償條例》所規定的補償金額。勞福局局長羅致光開場發言不久，公民黨郭家麒率先提出點算法定人數，及後該黨郭榮鏗又再提出點算人數，在郭家麒發言後，郭榮鏗又再提出點算人數。據了解，民主派有意「拉布」以就修訂《逃犯條例》向政府表示不滿。



羅致光指按既定機制，《僱員補償條例》所規定的補償金額，會與《肺塵病條例》及《失聰補償條例》的補償金額，在適當情況下每2年調整1次，而調整幅度一般會參照有關期間的工資或物價變動，並顧及其他相關因素。他希望議員支持並通過這3項決議，讓工傷僱員、職業病患者以及因工傷、或職業病死亡的僱員或人士的家屬可盡早獲得更高的保障。



郭家麒形容調整是「遲來的春天」，認為調整的金額不多只是小修小補，指間皮瘤是極之惡毒的癌症，病人發病後只可以等待死亡，往往遺下孤兒寡婦依靠微薄的賠償過活，批評當局「沒有最涼薄，只有更涼薄」，促盡快檢視賠償機制。



此3項擬議決議案原訂於上月20日辯論，但因議員梁耀忠要求成立小組委員會辯論，當局一度撤回議案，及後因人數不足令委員會「難產」，當局重提議案，可惜碰着今天修訂《逃犯條例》首讀及二讀，加上其他政治考慮，令此沒有爭議的議案一波多折。