遭門CAM影晒疑似爆格　男保安員涉遊蕩被捕

社交網站早前流傳一段短片，一名男子在屯門區內一單位前徘徊，並疑似企圖「爆門」，警方留意到網上相關消息後主動介入調查，並在短時間內破案，以涉嫌遊蕩罪名將該名涉案男子拘捕，據知他在附近屋苑任職保安員。



有網民早前在Facebook群組「屯門好生活」上載短片，留言指「小心！屯門湖景有人爆門！」根據門前閉路電視紀錄，顯示為本月1日下午約2時，一名身穿黑紅外衣的男子於一個單位外徘徊，左顧右盼一輪後，即從口袋掏出物件疑似「爆門」，其後該男子聽見聲響後即迅速離開，全程歷時10秒。短片上載互聯網後，有網民聲稱認得該男子常於區內出沒，「熟口熟面」，形迹可疑，呼籲居民當心。據了解，事發地點在屯門湖景邨湖光樓。



警方發言人表示，在網上社交媒體發現一段閉路電視片段，屯門警區十分關注事件，並隨即聯絡戶主，經深入調查後，鎖定一名目標男子，並於今日(3日)上午約9時在屯門區拘捕該名40歲姓黃本地男子，列作遊蕩，案件交由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進，並正調查被捕男子是否與區內其他案件有關。