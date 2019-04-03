聯和墟大埔墟街市2鯇魚樣本含孔雀石綠　食安令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(3日)公布2個鯇魚樣本驗出微量孔雀石綠，涉及粉嶺聯和墟街市及大埔墟街市。食安中心指已知會有關檔戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。如有足夠證據，中心會提出檢控。中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括追查問題食物的來源。



食安中心稱在跟進有關機構轉介的食物個案時，分別從粉嶺聯和墟街市及大埔墟街市兩個檔戶抽取鯇魚樣本檢測，結果顯示，該兩個樣本均含微量孔雀石綠，含量分別為10億分之3和10億分之1.6。



東網記者到大埔墟街市涉事魚檔了解，一名魚檔職員指上周曾有食安中心人員到場檢取魚樣本，其後被告知樣本違規，並檢走魚檔內餘下的魚燒毀，職員指貨源取自長沙灣，並由中山入貨。職員亦指被勸籲應轉換供應商。



孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。主要的農業經濟體系，例如內地、歐盟、加拿大和美國均禁止向食用魚使用這種化學物質。根據《食物內有害物質規例》(第132AF章)，所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬港元及監禁6個月。