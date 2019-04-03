瑪嘉烈放射師疑接觸麻疹患者後感染　曾接觸45病人

一名在瑪嘉烈醫院工作的男放射師感染麻疹，醫院管理局今(3日)交代詳情。醫管局總感染控制主任賴偉文指，該名男放射師在本月1日出疹，在之前4日的病毒可傳染時間，有兩日是假期，其餘兩日曾到過瑪嘉烈醫院荔景大樓、葵涌醫院X光部，及瑪嘉烈醫院專科門診X光部服務，並無在兒科、婦產科及隔離病房等高風險病房工作。



賴指，該名男放射師曾在出疹前的7至18日潛伏期內4次到急症室工作，並於上月16日接觸一名在機場工作的40歲男子，替他照肺部X光片，該名男子其後確診感染麻疹，暫不肯定是否因此而受感染，但不排除有這個可能性。



賴續指，該放射師曾接觸45名病人，當中只有6位屬1967年之後出生，相信大部分病人免疫力無問題，而需跟進的6名病人分別是5名尚留院的葵涌醫院精神科病人，以及一名已出院的瑪嘉烈醫院骨科病人。而與放射師緊密接觸的醫院同事中，大部分是1967年前出生或已接種兩劑疫苗，但有6位同事需要跟進，包括2名護士和4名文職人員，會替他們抽血檢查抗體，有需要會補打疫苗。



醫管局總行政經理莊慧敏補充指，該名40歲男病人是直接到瑪嘉烈醫院急症室求醫，該院的分流站知他在機場工作，已即時安排他入隔離病房。



另外，賴偉文又稱，過去兩日已為688名醫管局同事注射麻疹疫苗，主要是為保護不能注射疫苗的留院孕婦、嬰孩及低免疫力病人。