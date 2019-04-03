網民熱話：野雀誤黏誘蚊貼　網民痛心：啲毛監生扯出

任何生物誤踩陷阱，後果都會不堪設想！前日(1日)有網民於Facebook群組「香港自然生態論壇「HKWildlife.net」貼文，一隻鵲鴝在康文署轄下公園覓食，期間被黏在誘蚊貼上的壁虎所吸引，最後飛到燈柱時亦不慎「中招」。不久，有途人發現出手相救，惟鵲鴝身上的羽毛則留在貼上，幾乎脫光。不少網民對鵲鴝的遭遇大感痛心，直言「好可憐」。



事件發生於荔枝角公園。從貼文者William C W Tsang上載照片可見，其中一張是鵲鴝已經被黏在黃色誘蚊貼上，身旁卻黏有不少相信是因為掙扎而脫下的羽毛，牠背向着燈柱動彈不得，狀況相當無助。而另一張相鵲鴝已被好心人救下，可是遺下大量羽毛，亦能清楚看到一條死去的壁虎黏在誘蚊貼的下方。貼文者表示代友轉載事件，慨嘆道：「啲毛監生扯出嚟呀陰公...」



拯救鵲鴝的好心人指當日看到鵲鴝嘗試吃掉被黏着的壁虎，不久自己也被黏着，動彈不得。他謂：「今次我替牠解了圍，但下次如有同樣事情發生，相信牠的下場會被黏着等死。」



網民看過事件，非常同情不慎遭殃的鵲鴝，並集思廣益討論更好方法，避免同樣事件發生，「可唔可以用紙貼上去啲膠度，等唔好再有下一個受害？」，「其實加個BBQ網， 或加個透明膠罩（罩上加小孔）則已經好好多。」不過，亦有人質疑好心人的拯救方式錯誤，導致大量羽毛脫落，「Post主唔識就住拉隻雀，我試過扶住羽毛支骨，逐條拉起，一條毛都無甩過」，「無常識唔該唔好亂來，咁樣扯咗出來都重傷！用橄欖油解圍呀！」



康文署發言人回覆東網指，前日（1日）下午接獲市民有關通知後，職員已即時全面巡查公園設施，並於燈柱發現相關附有死去璧虎及雀鳥羽毛的誘蚊蟲黏紙，隨即移除該黏紙，避免再有雀鳥因捕食再誤觸防蚊貼引致受傷。同時早前亦已提醒場地職員須把誘蚊蟲黏紙固定在樹幹或其他堅固的構築物上，及盡量設置於一米以下的位置，以免有其他小動物或雀鳥誤觸。



香港昆蟲學會會長饒戈表示，過往曾出現非目標生物黏上誘蚊貼的類似情況，「啲貼其實主要係要黏蚊同蠓，但見過蝴蝶、甲蟲、蜥蝪同壁虎黏上去，雀比較少見。」他直言留意到誘蚊貼的防蚊成效其實不大，認為署方應檢討膠貼是否有用，以及思考帶來的負面影響，研究會否有更多非破壞性的其他方法滅蚊。



網民有話說



Bucky Wan：其實佢可以加個網喺出面，咁咪擋咗啲大嘅雀仔，淨係得細嘅飛蟲可以入去



Wong Lo Sze：其實可以用食用油的或油性嘅嘢



Avery Orchids：蟲紙係用響圍封網棚入面，而唔係喺戶外開放式範圍，統計話戶外每捉一隻害蟲，就會同時害死幾倍數量食佢嘅益蟲



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