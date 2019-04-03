3警威嚇唔合作就拘父母　監警會指違規嚴重近年罕見

監警會發布最新通訊，公布投訴警員個案結果，當中兩宗案件的投訴結果證明屬實。其中一宗涉及4名警員因未有跟從程序和以威嚇方式誘勸認罪，例如「你唔合作就考慮拘捕你父母」、「最多只係罰款」，雖然投訴警察課最初將調查分類定為無法證明屬實，但最後經監警會審視後，將投訴結果分類改為「獲證明屬實」。監警會副秘書長梅達明表示，是次案件屬近年罕見，形容「違規嚴重，嚴重疏忽職守」。



案件發生於2013年，1名時裝店售貨員懷疑投訴人企圖以盜版或不符合退換條款的衣物，從時裝店換取真貨，遂報警求助。涉事警務人員到場後，以欺詐罪拘捕投訴人。案件在法庭審訊期間，投訴人指有警務人員處理案件時使用不當手法，包括以威嚇方式誘勸認罪，並提供了分別由她及其父親錄下的兩段錄音為證據。



投訴人指，1名情報組警員在搜屋時沒有向她作出警誡，涉及疏忽職守指控，而另外3名警務人員，包括2名警員和1名警長，則因威嚇並勸誘她認罪而涉行為不當。



監警會認為錄音內容真實可信，梅指錄音內聽到有人能介紹駐守崗位、姓名和職級及互相稱呼名字，並可以說出有關罪行詳情，錄音揭露警員在投訴人家中搜出衣物並作出查問前，很大可能沒有警誡投訴人，但涉事警員卻在警察記事冊聲稱曾向投訴人作出警誡。監警會要求投訴警察課將有關指控重新分類為「獲證明屬實」，並應給予「警告並記入其分區報告檔案中」。



至於威嚇以勸誘認罪的指控，錄音內容顯示3名警員無疑違反了《查問疑犯及錄取口供的規則及指示》，監警會要求投訴警察課將指控重新分類為「獲證明屬實」，該3名警員現正接受紀律聆訊。