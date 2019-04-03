10年6宗墮崖碎石擊傷意外　專家指吊手岩唔適合初哥

消防總隊目邱少明救人時不幸魂斷馬鞍山吊手岩。東網翻查紀錄，過去10年吊手岩最少發生6宗行山人士墮崖被困或被落石擊傷意外。有行山專家指，吊手岩是香港著名「險峰」，山勢陡峭及多碎石，不適合行山「初哥」挑戰。



吊手岩位於馬鞍山郊野公園範圍內，高588米，屬於牛押山的西面山脊，山勢十分陡峭，沿路多浮沙碎石，以五星為最高分的行山難度計算，其難度達到四星級，漁農自然護理署在該處亦豎立多個警告牌，提醒行山人士小心。



翻查資料，吊手岩過去發生多宗意外，最近一次是上月19日，一名56歲外籍人士獨自在該處行山時失足墮崖，頭部受傷，一度陷入昏迷，最後被直升機送院治療。去年6月，一名40歲姓陳女子在吊手岩行山時失足墮下20米山坡，手腳多處受傷，通宵被困山林。除了墮崖外，2014年1月亦有一名40歲男子途經吊手岩時，被一塊墮下碎石擊中頭部受傷流血，最後由直升機送院治療。



行山專家指，吊山岩的攀爬難度甚高，需手腳並用，而且需有豐富行山經驗方可挑戰，攀爬時最好繫上安全繩以策安全。