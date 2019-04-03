街頭截女模「抄牌」　男警3度說謊面臨紀律聆訊

女模特兒伍淑怡(YoYo)於去年6月在社交平台報稱被一名軍裝男警截查身份證，並索取手機號碼及地址，當晚收到一名疑似警員的WhatsApp及來電要求進一步交往。監警會表示，該名警員三度謊稱指無見過她，其後改稱是該女子主動上前搭話，並自行將電話號碼輸入其手機，又改稱2人一同行入港鐵站範圍，但最終所有謊言被現場CCTV「踢爆」；該男警受查期間，撕毀8頁警察記事冊，干犯虛假陳述。男警行為不當的指控屬實，將面臨紀律聆訊。



監警會指，該名警員在旺角執行交通管制期間，看見投訴人並跟隨她進入港鐵站，截停投訴人，要求查核她的身份證，並索取個人資料，其後更詢問投訴人可否與她交朋友。同日，投訴人收到該名警員的來電和WhatsApp訊息，再度試圖與她交朋友並約她見面，投訴人安排一名朋友假裝為自己與該名警員聊天，錄下相關電話對話和訊息，並於當晚在Facebook上發布。



投訴警察課指，多項證據包括閉路電視錄像、電話錄音、WhatsApp訊息等，均足以確切支持指控。而且涉事警員在警方內部調查期間作出虛假陳述，撕毀警察記事冊的其中數頁。因此，該課決定將指控歸類為「獲證明屬實」。該名警員將接受「紀律覆檢」。