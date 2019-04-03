麻疹個案再添3宗　確診男嬰父親亦中招

麻疹疫情繼續擴散，衞生署衞生防護中心今日(3日)公布再新增3宗麻疹個案，有2宗是機場員工，分別是31歲任職機場行李服務的男病人，另一名是45歲的機場女保安。第3宗是27歲男病人，他是較早前公布已確診麻疹的8個月大男嬰的父親，該男嬰於潛伏期間曾到過泰國的曼谷及華欣。連同上述3宗個案，香港今年至今已累計有43宗麻疹個案，當中21宗與機場有關。



新增個案其中一名患者為45歲的機場女保安，她於3月31日開始頭痛和肌肉痛，4月1日起發燒和出疹，翌日(2日)開始咳嗽。她於4月1日到北大嶼山醫院急症室求醫，同日轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。病人麻疹疫苗接種史不詳，潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊，傳染期曾到元朗形點II牛陣。



另一名患者為31歲任職機場行李服務的男子，3月26日開始發燒、頭痛和肌肉痛，同月30日起出疹。他於3月30日及4月1日到聖德肋撒醫院門診診所求醫，4月2日到北大嶼山醫院急症室求醫，同日被轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內曾前往柬埔寨，傳染期曾乘搭國泰港龍航空KA249由柬埔寨回港。



第3宗個案涉及一名27歲男病人，3月27日開始咳嗽和頭痛，同月31日起出疹，4月1日到威爾斯親王醫院急症室求醫並入院接受治療。病人情況穩定，麻疹疫苗接種史不詳，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。