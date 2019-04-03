全港衞生黑點飆至204個　三成有鼠患問題

有政黨早前公布全港141個衞生黑點，最近巡查發現只有20%有改善，但又出現91個新黑點，令衞生黑點總數增至204個，當中66個存鼠患問題，例如觀塘佐敦谷福德古廟後山，因超強颱風「山竹」而堆積枯枝，成為數百隻老鼠的安樂窩。



政黨1月將衞生黑點資料通報食環署，近日發現衞生黑點不跌反升，油尖旺及葵青區增長最多，達14個，九龍城及元朗則為最多黑點的地區，兩者皆達22個。觀塘區區議員顏汶羽表示，近月收到逾20宗投訴，發現福德古廟後山有數百隻老鼠通山跑，甚至有老鼠爬到附近屋苑。他上月中求助食環署、民政總署及路政署，路政署回覆要先查清該地由何部門管轄，遲遲未有行動，最終由食環署滅鼠，目前已發現236隻死老鼠。



立法會議員陳恒鑌批評，衞生問題久未改善是因政府部門協調失當，例如在非法棄置建築廢料問題上，食環署、環保署、路政署經常互相推卸，在執法及執垃圾的工作上皆不嚴謹，舉例環保署即使已在葵涌石籬大隴街安裝攝錄機，但建築廢料棄置情況依舊，基於檢控條件包括拍攝到車牌及由檢控隊伍現場逮捕，惟因檢控隊伍現僅20多人，難以進行檢控。



該黨建議防治蟲鼠督導委員會主席由食衞局局長改由政務司司長擔任，以加強協調各部門合作，並成立跨部門特別職務隊，專門針對建築廢料及四電一腦等固體廢物非法棄置問題。