麻疹疫苗緊張衞署削機場接種站　僅為2目標群組打針

麻疹疫情不斷蔓延，衞生署今午(3日)表示，預計香港國際機場麻疹爆發的疫情仍會維持一段時間，鑑於現時全球麻疹疫苗供應緊張，署方須將疫苗預留予最有需要接種疫苗的人士。署方在機場麻疹疫苗接種站，會繼續為兩個目標群組的機場員工接種疫苗，包括：



(1)在1967或以後出生，及沒有接種兩劑麻疹疫苗和未曾感染過麻疹，及能出示與少於一歲嬰兒或懷孕婦女同住的證明的人士；



(2)能出示其對麻疹抗體(IgG)呈非陽性反應化驗證明的人士。



署方續指，由本周五至下周五(5日至12日)，接種站每日接種麻疹疫苗數額仍然維持為500劑。經檢視最新情況，衞生署由本周五開始，只會開放於機場二號客運大樓第五層的接種站。



至於驗血服務方面，署方會繼續為機場員工提供麻疹血清測試服務，以識別需要接受麻疹疫苗接種的人士。下周一至五(8日至12日），署方每日為約100名於1967年或以後出生的機場員工抽取血液樣本，而目標群組(1)的員工將獲優先處理。而於本周五至下周日(7日)有關服務則會暫停。