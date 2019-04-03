政Whats噏：提唔成私人草案　梁繼昌認扮甩轆

立法會原定今日(3日)審議，由立法會會計界議員梁繼昌提出嘅《2018年專業會計師(修訂)條例草案》，但由於梁唔在席，所以立法會主席梁君彥就宣布，唔會處理呢個議案，事後仲推咗畀同屬專業議政、草案委員會主席莫乃光，話係因為佢唔在席，所以冇人動議議案喎。搞出個大頭佛，梁最後喺Facebook貼文認係扮甩轆。



事實上，梁同莫當時都唔在席，梁當時喺連接會議廳嘅側門步出，仲話應該係要等莫以條例草案委員會主席身份就委員會報告發言，然後再提出動議。至於莫就叫傳媒問番梁，到底當中發生乜嘢事？



草案係禁止冇會計師資格嘅人士、或者唔符合執業要求嘅公司用「專業會計師」字眼，但民主黨涂謹申認為會對中小企會計事務所，同其他提供合法會計相關服務從業員嘅生存空間，造成嚴重同廣泛影響。



據了解，梁一直冇做拉票工作，直至涂喺早幾日去信畀全體議員解釋反對理據後，佢先去信畀議員拉票。雖然梁之前冇拉票，但由於佢係諮詢會計師公會嘅意見後先提出修訂，所以建制派都傾向支持。



到底係特登製造甩轆現象抑或真係唔夠票？兩樣都係，梁今晚喺Facebook認衰，承認需要更多時間游說各黨議員支持，所以佢今日押後恢復法案二讀程序，仲話實在情非得已，叫大家原諒佢喎。