加強專巴安全委員會邀兩學者加入　首要工作共8項

大埔公路九巴翻車奪命意外令公眾關注巴士安全。運輸署於意外後成立的「加強專營巴士安全委員會」今日(3日)首次開會，並邀請了兩名本地大學學者加入委員會。委員會未來兩年有8項首要工作，包括新巴士安全指標及巴士車長工時指引等，約每4個月開會一次。



新加入委員會的兩名學者，分別是港大工程學院副院長(發展及對外關係)兼土木工程系講座教授黃仕進，以及理大協理副校長(學與教)兼康復治療科學系講座教授及神經科學中心實驗室總監陳智軒，他們將與各專營巴士公司代表、運輸署代表及該署副署長，探討如何加強專營巴士安全。



是次會議上，各委員討論專營巴士安全應擔當的使命及價值觀，進行討論，並認同應當促進政府及專營巴士公司推廣「安全為先」的文化，以及透過善用科技、有效管理和完善制度來提升專營巴士安全。



委員會將跟進早前「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」報告內提出的45項改善建議，未來兩年會有8項首要工作，包括今年第二季與專營巴士公司商討及確立一套新安全表現指標；今年第四季完成就超速、突然加速及急速煞車採用劃一臨界值可行性的檢討；今年中完成在專營巴士加裝安全帶、電子穩定控制系統、具有減速功能的車速限制器的成本效益分析，以及明年第二季檢討《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》等。