機場打麻疹針地點減少　工會斥食衞局愈玩愈縮

機場成為麻疹重災區，香港民用航空事業職工總會與立法會議員今午(3日)與食物及衞生局會面，總會表示局方拒絕放寬為機管局人員注射疫苗的門檻，但會於下周一(8日)起放寬驗血條件，從未驗過麻疹抗體及於1967年後出生的人士，可獲安排驗血。



現時注射疫苗的地點包括港口衞生署衞生站及機場行政大樓多用途活動室，總會副理事長李永富引述局方指，會重新安排注射時間，並減至僅行政大樓活動室一個地點，惟不少員工並非於行政大樓附近工作，對此感到憂心。



李在會上建議加大疫苗注射名額，但局方以供應量問題為由拒絕，驗血名額亦未能增加，維持每日100個，而本月5至7日因公眾假期而暫停驗血服務。他續指，近日每天500支疫苗的名額只用了不足一半，原因門檻過高，不少人因沒與1歲以下嬰兒或孕婦同住而不符合資格。總會秘書長葉偉明斥局方「愈玩愈縮」，並未積極回應工友需求，不少工友因門檻提高而被「篩咗出門口」。



立法會議員陸頌雄指，政府現時未有審查非本地出生人士接種紀錄，認為應讓他們優先驗血或接種疫苗，防止他們成為高危一群。他又認為局方過分擔心太多人來打針，現時注射名額有餘，應考慮降低門檻。