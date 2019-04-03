69%沙田街坊高膽固醇不自知　組織倡恒常體檢

沙田是18區人口最多的社區，有團體針對區內市民的身體狀況進行研究，發現受訪者中，有不少人患上隱閉性非傳染病而不自知，當中69%受訪者有高膽固醇，46%患高血壓，12%患有糖尿病，顯示不少市民對慢性病的意識不足，建議市民恒常檢查身體，了解自己的身體狀況，對症下藥。



沙田區議會衞生及環境委員會健康城市及國際復康日工作小組召集人龐愛蘭表示，透過「管好我健康」計劃，藥劑師早前到訪8個不同類型屋苑，包括公屋、居屋及私樓，為711名18歲或以上市民進行體檢，同時向相關市民派發健康問卷，發現隱閉性非傳染病的問題嚴重。



在報稱沒有高血壓的受訪市民中，近50%人被驗出一期/二期高血壓；在報稱沒有膽固醇問題的受訪市民中，32%人驗出膽固醇偏高；在報稱沒有糖尿病的受訪者中，有10%於血糖檢測中發現血糖偏高。調查又發現，隱閉性高血壓和糖尿病於男性身上出現的比例較高，隱閉性高膽固醇情況則是女性較常見。



健康生活習慣方面，少於一半受訪者有定期身體檢查和做運動，以10分為滿分，睡眠質素僅得6.8分；三分一人更有輕度至非常嚴重的焦慮。