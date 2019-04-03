毓民特區：叫長者勞工處搵工　羅致光被轟刻薄寡恩

香港長者貧窮問題嚴重，有退休基層公務員哭訴求職難，勞工及福利局局長羅致光竟然回應叫對方去勞工處找工。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民炮轟羅致光的回應刻薄寡恩，無視長者就業遭年齡歧視的困局，羅早前又提高申請長者綜援的年齡門檻，黃直斥是「狗官」，指羅主管福利政策後使香港長者「壽則多辱，老則該死」。



黃毓民指羅致光的「去勞工處搵工」言論，反映他對該名67歲退休基層公務員黃月嫻的淒涼狀況毫無同情之意。黃毓民表示，羅擔任官員之前，在大學教授社會學系科目多年，卻「讀屎片」，不但稱「60歲都仲算係中年」，又漠視長者在職場面對的年齡歧視，諷刺羅不如叫長者上網搵工作。



香港目前有130多萬窮人，其中長者貧窮率達到30%，黃指羅致光每日有逾萬港元薪酬，相對黃月嫻每月只有三千多港元長俸，羅的回應實在令人發火，而香港作為富裕社會，卻出現大批貧窮長者需要拾紙皮維生，官方的扶貧委員會如同虛設。此外，黃毓民指當日公聽會只見到兩、三個立法會議員參與，炮轟其他議員在福利議題上失蹤，難怪香港不斷沉淪。



黃又指，羅致光作為負責制訂勞工及福利政策的主要官員，想出提高申領長者綜援年齡門檻的爛計謀，要求長者自力更生，卻沒有制訂機制協助長者克服年齡歧視去就業，反而對肯自力更生搵工的長者拋下「去勞工處搵工」的言論，是刻薄寡恩及沒有人性。



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