淋油錘爆玻璃大門　歹徒5秒突襲港灣豪庭食肆

大角咀福利街8號港灣豪庭廣場，今日(3日)下午1時許，一名戴鴨舌帽、口罩及身穿黑衫黑褲男子，突然跑到上址地下一間茶餐廳，向餐廳玻璃大門淋潑紅油，繼而將一把鐵錘飛擲大門，大門玻璃應聲粉碎，3名坐在大門前方餐桌的男食客見狀，慌忙走向餐廳後方，狂徒逞兇後拔足逃去，整個過程僅約5秒。



事件中，一名男食客頭部被玻璃碎濺傷，姓藍(44歲)女職員報警求助，傷者經救護員敷治後拒絕送院。警員接報到場，經初步調查後，案件列作刑事毀壞，交由旺角警區刑事調查隊跟進。



據茶餐廳東主蘇先生表示，他剛於前日(1日)頂手餐廳經營，並沿用上手經營者的店名及員工。他坦言自己及員工無與人結怨，惟他得悉一間同於今日較早前遭人淋紅油的餐廳，與自己店舖的名稱相似，加上他接手前得悉有人曾與客人及廚房員工爭執，不排除案件與此有關。



蘇續指，餐廳首兩日開業時，營業額達5至6萬港元，惟事發後已暫停營業，留待店舖更換名稱後始重開，以免再招麻煩，他估計維修玻璃大門需花費近1萬港元，坦言今次損失慘重。