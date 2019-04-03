政Whats噏：國歌法兩次險流會　建制派再推編更制

立法會《國歌條例草案》委員會喺上周六(3月30日)同本周一(4月1日)開會時，民主派「發功」點算法定人數，但建制派懶懶閒唔夠人險甩轆，幸好點完人數夠鐘完會未有出現流會。據了解，為咗避免同類事件再次發生，建制派編更制重現，各黨派按比例留人開會，以免民主派「偷雞」成功！



政府目標喺7月立法會休會前通過國歌法，由建制派班長廖長江任主席執掌法案委員會。委員會喺上周六已進入逐條審議階段，會議尾聲時，廖長江同民主黨許智峯(峯鴿)就劃線限制議員發言起爭執，期間民主派議員區諾軒要求點算法定人數，廖則將峯鴿驅逐離會議室，當時建制派飛撲返回會議室都未夠法定21人，幸好夠鐘完會，避過流會收場。



咁驚險嘅過程，建制派仍然未有經一事、長一智，繼續到場點名就走，喺本周一會議再度上演險流會嘅經過。廖長江喺會議尾聲加會15分鐘，但冇人發言，想進入審議下一條條文再同民主派嘈交，人民力量陳志全要求點算法定人數，最後得19個人喺會議廳，同樣因夠鐘而冇事。有建制派會後笑泛民搞流會冇得逞，聲言只有會議完結冇流會。



有資深建制派透露，見過兩次鬼終於識驚，為免甩轆出醜，決定重推編更制，七大板塊按議席數目比例計算人手，以法定21人為基本盤，擁13議席嘅民建聯每次要派約6人駐守立法會、有7席的經民聯則約3至4人、六人組則為3人、工聯會2至3人等，由建制派副班長陳克勤負責排更。



另一建制派中人形容，上兩次會議欠數名議員先夠人數，真係流會冇人「孭鑊」，為咗公平兼冇藉口互相指摘，一致同意推行編更制，以達致共同負責，出事時起碼冤有頭債有主嘞。據了解，國歌法編更只係熱身，稍後就修訂《逃犯條例》嘅法案委員會將延續編更，慎防甩轆。



建制派對上一次咁有系統協調，已經係前年修改《議事規則》嘅時候，此後民主派最大彈藥就係點算法定人數，故只要建制坐定就可以應對。可能太耐冇打硬仗，大家都鬆懈落嚟，有建制派只負責加入委員會甚少現身惹微言，編更就迫使大家重燃戰意！