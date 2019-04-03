警冚深圳灣水貨集團　拘31人檢逾100萬元貨

警方接獲線報，得悉有人租用天水圍廈村貨倉進行有組織水貨活動，僱用客貨車長期將貨物運至貨倉，並僱用內地旅客及香港居民，按指示將大量貨物包裝及分發，再電召相熟的士司機，將已包裝好及隨時可放入手提行李篋的貨品運去深圳灣口岸。當的士將貨物運至近深圳灣口岸禁區範圍，在場等候的水貨客便把貨物擺放入預先準備好的手提行李篋運返內地。



元朗警區今日(3日)下午展開代號「急流」的打擊深圳灣口岸走私水貨活動，搜查上址貨倉，拘捕7男8女。在倉內發現一輛客貨車及一輛的士，並於貨倉及兩輛車內，檢獲超過100萬港元的貨物，包括手提電腦、智能手機、大量化妝品及日用品，遂以涉嫌協助及教唆他人違反逗留條件及僱用不可合法受僱人士，拘捕一名60歲姓郭男貨倉擁有人與一名70歲姓梁女負責人。同時，警方拘捕一名正搬貨上車之的士司機、3名持香港身份證的女貨倉職員，他們涉嫌協助及教唆他人違反逗留條件，另有9名持雙程證正在分發貨物的內地男女，亦涉嫌違反逗留條件被捕。



此外，警方在深圳灣口岸近禁區截停一輛的士，車內裝滿已包裝好的貨物，經調查後以涉嫌協助及教唆他人違反逗留條件拘捕的士司機，15名正準備將貨物放入行李篋的男女，包括一名本地男子，8名持雙程證的內地男子及6名持雙程證的內地女子，分別涉嫌違反逗留條件及沒有禁區證明出入禁區被捕。警方相信行動已成功瓦解一個活躍元朗區的水貨集團，同時打擊水貨活動衍生的問題。



據悉，該水貨集團活躍了一段時間，相信貨倉擁有人是主腦之一，貨倉每日可走水貨3至5轉，每轉6至10人。被捕內地旅客持雙程證，每周走水貨1次，每次可獲200港元酬金。



元朗警區刑事總督察曹穎妍呼籲市民，僱用不可合法受僱人士屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款35萬港元及監禁3年。任何人違反逗留條件即屬犯罪，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。警方亦提醒的士司機不要以身試法，參與水貨活動及協助他人違反逗留條件都屬嚴重罪行。相信是次行動已成功瓦解一個活躍於區內的水貨集團，並有效打擊水貨客所衍生的問題，有關行動將繼續進行。