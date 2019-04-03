逃犯條例修訂法案委員會　料謝偉俊任主席

立法會將成立法案委員會審議《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》，預料建制及民主兩派勢必「冧友」加入法案委員會，惟修訂有時限性，建制派將包攬正、副主席以「開快車」於7月前通過，避免台灣謀殺案的疑犯獲釋後逍遙法外。據悉本身是律師的獨立議員謝偉俊將角逐委員會主席，金融界議員陳振英則角逐副主席，並爭取在本月底召開首次會議。



綜合多方消息，政府冀由擁有法律背景及勇於擔當的議員出任法案委員會主席，但民主派周日(3月31日)舉行的反對修例大遊行有5200多人出席屬近年新高，令建制派直選議員更感壓力，擔心將來「剪布」時或影響年底區議會選舉選情拒絕擔此重任，而謝偉俊因沒有政黨包袱，故願意擔任主席，副主席則由功能界別入手。消息指，特首辦主導修例工作，已成功游說商界議員「歸隊」支持修例。



此外，由於此條例草案及《國歌條例草案》須於7月前通過，據了解政府研究抽起多項沒有迫切性的議案或法例，以防民主派借用草案「拉布」，而建制派議員已接「溫馨提示」，如非必要7月中前不要安排休假離港，估計屆時或要重演前年修訂立法會《議事規則》時，立法會大會加會審議的情況。