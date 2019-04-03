生日收匿名信咒不得好死　女模無悔投訴警員

女模特兒伍淑怡(YoYo)自去年6月在社交網站公開被警員「抄牌」(索取手機號碼)後，不但承受不少壓力，期間更受到滋擾，包括收到匿名信件辱罵，但她未有後悔，站出來是不希望有下一個受害者。



YoYo早前在在社交網上載由警方寄來的信件，指她投訴的事件，經調查後獲證明屬實，並會對涉事警員進行適當處分，她留言指，「我伍淑怡從來都唔會誣告他人，謝謝認真調查，讓我得到清白！」



她今晚向東網指，自去年6月公開事件，一直受到滋擾，包括去年7月生日時，曾收到有人用紅筆寫的匿名信，罵她投訴警員，內容包括「祝你今世永無生日，不得好死！」她之後曾報警；此外，其社交網頁亦經常遭人留言辱罵，一度令她擔心個人安全，更因此搬屋，但她並不後悔，因不希望有下個一個受害者。



對於監警會指涉事警員三度「講大話」，令她感到憤怒，但既然對方已受到應有制裁，她亦釋懷，但以後認識異性時會加倍小心。



據悉，涉事男警員未婚，現年30多歲，入職約十年，事發時駐守旺角警署軍裝巡邏小隊，他曾接受俗稱CID的刑事偵緝訓練，希望成為偵緝探員，他將面臨紀律聆訊。