小學生壓力偏高　父母誤當上興趣班屬閒暇時間

快樂的童年對現代兒童而言並非必然。一項調查顯示，小一至小六學童平均壓力指數處於偏高水平。有精神科醫生指出，兒童需要足夠的閒暇及睡眠時間，但不少父母誤以為安排子女上興趣班亦屬閒暇時間，令致不少小朋友變成「繁忙兒童」，建議家長勿將孩子時間表排得密密麻麻，應與學校配合，還孩子快樂童年。



瑪麗醫院兒童及青少年精神科與社區組織合作，在去年七至十二月以問卷形式，訪問二千多名港島區小學生家長。大部分受訪家長指子女的功課量屬適中至偏多，每日要花三至四個小時做功課及溫習。以十分為滿分，初小生及高小生的平均壓力指數分別達五點五分及五點六分，小六生更達五點八分。調查同時訪問了十八間港島區小學的學校代表，逾半學校稱每年設兩測兩考。



為提升兒童精神健康，當局推出《家校合作．快樂孩子約章》，提倡學童應有充足睡眠、閒暇時間及良好父母關係等。瑪麗醫院精神科部門主管陳國齡表示，大部分學校和家長認同約章理念，惟在執行上有不足，「就算學校減少測考，但家長轉頭又安排多啲補習，其實都係冇用，大家理念要一致。」



她指部分家長對閒暇時間的認知有誤，「有家長話安排咗一個鐘畀個仔學踢波，見佢一路踢好開心咁笑，點解唔算閒暇？」陳解釋，上興趣班亦是學習，孩子仍有壓力，真正的閒暇是讓孩子放鬆，讓他們自行決定做任何事，「返學八個鐘已經要跟時間表，放學仲要跟時間表，其實好辛苦。」



陳稱，近年學童拒絕上學的情況有增加及年輕化趨勢，或與成績追不上，導致自信心低落有關。她提到部分學童因本身能力與同學差距大，但家長又不願安排轉學至學術要求較低的學校，令孩子讀書倍感吃力，提醒父母應適當調節期望，「如果小朋友處理唔到大壓力，家長有太大期望，可能誘發焦慮症。」