東方日報A1：政府防疫懶懶閒　麻疹由機場擴散到公院

肆虐本港的麻疹已進入「第二輪傳播」，更由機場殺入公立醫院，今年確診個案達四十三宗，來勢洶洶的疫情令市民對當局防疫不力致「沙士翻版」的憂慮大升！前晚確診的瑪嘉烈醫院男放射師在傳播期間證實接觸四十五名病人，他曾在急症室為一名染麻疹的機場男保安照肺片，不排除因而中招。迄今幾大感染麻疹的組群中，既有家人同染病，亦有工作及接觸地點同發病個案，有傳染病學者斷言本港已出現第二輪傳播。更有學者憂慮麻疹傳播迅速，恐變「沙士翻版」，疫情會由醫院擴散社區，一發不可收拾。



本港前晚深夜確診首宗醫護人員感染麻疹個案，該名瑪嘉烈醫院放射師本月一日出疹，醫管局證實他在傳播期間有上班，負責Ｘ光檢查工作，踏足過荔景大樓、葵涌醫院Ｘ光部及瑪嘉烈醫院專科門診Ｘ光部，期間接觸了四十五名病人，當中六人屬一九六七年後出世而需跟進，分別是五名仍留院的葵涌醫院精神科病人，以及一名已出院的瑪嘉烈醫院骨科病人。他接觸的同事有六人亦需跟進，分別是兩名護士及四名文員。醫管局指他並沒有接觸過孕婦或兒童。



醫管局總感染控制主任賴偉文透露，該名男放射師在潛伏期間四度到過瑪嘉烈醫院急症室，三月十六日接觸過一名確診麻疹的四十歲機場男保安，為對方照肺Ｘ光片，懷疑因而受感染，但確切感染源頭仍需進一步調查。醫管局指他接觸麻疹病人時已穿戴上合規格的保護裝備，包括保護衣及N95口罩等。



本報翻查目前麻疹個案，多達九成病人到公立醫院求醫，當中約三成病人是到瑪嘉烈醫院求診或接受治療，令該院成為接收麻疹病人最多的醫院，恐成最高危地方。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，相當肯定本港已出現第二輪傳播，因香港鄰近地區出現大量爆發，麻疹傳入香港的機會大增，今次有醫護中招屬預期之內。



本港昨新增三宗麻疹個案，當中兩人於機場工作，分別是任職行李服務主管、潛伏期間到過柬埔寨的三十一歲男病人，以及四十五歲的機場女保安。第三宗是一名廿七歲男病人，他是較早前公布已確診麻疹的八個月大男嬰的父親，該男嬰於潛伏期間曾到過泰國的曼谷及華欣。據衞生防護中心資料，該名三十一歲病人曾於上月二十六日乘搭國泰港龍航班KA249由柬埔寨回港。今年至今，本港已累計有四十三宗麻疹個案，當中廿一宗涉及機場工作及航空公司員工。



港府昨承認麻疹傳播率高，難以杜絕。理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強指出，麻疹疫情在港愈趨嚴重，批評港府對麻疹襲港「懶懶閒」，對未來當局控制疫情的能力不感樂觀。他強調，麻疹死亡率雖低，傳播速度卻高，加上鄰近地區爆疫，航空交通往來頻繁，現不但殺入本港機場，更連醫院亦中招。他憂慮麻疹會如「沙士翻版」，在社區及醫護人員之間極速擴散，一旦於醫院大爆發，恐令醫護人手更短缺，情況不容忽視。十六年前沙士襲港，奪去近三百條性命，更令本港經濟大受打擊。



對於醫護已被麻疹攻陷一事，賴偉文昨補充，醫管局過去兩日已為六百八十八名醫護人員接種麻疹疫苗，尤其是在高風險病房工作的員工，希望藉此保護不能注射疫苗的留院孕婦、嬰孩及低免疫力病人。醫管局一直有既定指引定期檢查醫院抽風系統，並會加強急症室等地的清潔工作。何栢良談到醫護防疫時亦指，短時間內為醫護人員補打疫苗有一定困難，呼籲醫護人員若發現病人有發燒和呼吸道感染病徵，就要戴口罩保護自己，懷孕的醫護人員因不能接種疫苗，更須留意。



另外，澳門昨日亦新增一宗麻疹確診案例，病人此前曾到泰國曼谷及芭堤雅旅行，被列為輸入性個案。今年以來澳門累積的麻疹個案有二十八宗。



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